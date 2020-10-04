В Фокинском районе Брянска сыграли пятисотую свадьбу

Фото: Управление ЗАГС Брянской области.

В отделе ЗАГС Фокинского района города Брянска зарегистрировали юбилейный брак.

Молодоженам Сергею Шумакову и Анне Ольховской выдали свидетельство о браке с красивым номером 500. Для жениха и невесты это стало приятной неожиданностью.

Сотрудники отдела ЗАГС пожелали молодой семье взаимопонимания, любви и совместных достижений, рассказали в управлении ЗАГС Брянской области.

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