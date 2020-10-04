В брянской Унече могут закрыть казачий институт

В Брянской области могут закрыть унечский филиал Брянского областного казачьего института технологий и управления имени Кирилла Разумовского. До конца текущего учебного года заведение доработает. Но нового набора объявлять не планируют. Об этом сообщило издание «БрянскToday».

Напомним, казачий институт в Унече печально известен серией коррупционных скандалов. На протяжении нескольких лет руководство вуза брало со студентов взятки за успешную сдачу зачетов, экзаменов и получение дипломов без фактического участия учащихся в итоговых испытаниях. Правоохранители выявили десятки подобных фактов.

Под суд направили директора института, ее заместителя, секретаря и методиста. Установлено, что в целом они получили больше трех миллионов рублей. Также судебные дела ведутся в отношении студентов-взяточников.

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