Жителей Брянской области призывают сообщать о нетрезвых водителях

Региональная Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными.
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Напомним, накануне, 3 октября, в Карачевском районе из-за пьяного водителя произошла авария. В ней пострадали три человека, в том числе и пятилетний ребенок.
Региональная Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах пьяного вождения в полицию.
Телефоны дежурных частей:
8 (4832) 74-36-84 – Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Брянской области.
8 (4832) 74-71-02 – Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по городу Брянску.
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