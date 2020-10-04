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Общество

Жителей Брянской области призывают сообщать о нетрезвых водителях

3 октября в регионе из-за пьяного автомобилиста произошла авария
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Региональная Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными.

Региональная Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Напомним, накануне, 3 октября, в Карачевском районе из-за пьяного водителя произошла авария. В ней пострадали три человека, в том числе и пятилетний ребенок.

Региональная Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах пьяного вождения в полицию.

Телефоны дежурных частей:

8 (4832) 74-36-84 – Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Брянской области.

8 (4832) 74-71-02 – Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по городу Брянску.

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