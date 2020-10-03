В Брянской области в ДТП из-за пьяного водителя пострадал пятилетний ребенок

В Карачевском районе Брянской области сегодня, 3 октября, столкнулись два автомобиля. Авария произошла в начале седьмого вечера на 87 километре трассы «Орел – Брянск – Смоленск».

27-летний водитель ВАЗ-2110, двигаясь в сторону Карачева, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем БМВ под управлением 32-летнего водителя.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человек, в том числе ребенок. Водитель ВАЗ госпитализирован с множественными ушибами и ссадинами.

33-летняя пассажирка БМВ получила закрытый перелом костей левой стопы. Ей назначили лечение и отпустили домой. У пятилетнего пассажира БМВ диагностировали ушибленную гематому лба. Его также отправили на домашнее лечение.

Водитель отечественного автомобиля в момент аварии был пьян, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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