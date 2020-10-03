В брянском Новозыбкове хулиганы разгромили биотуалеты

В Новозыбкове Брянской области хулиганы разгромили биотуалеты. Об этом рассказал сайт БрянскНОВОСТИ.RU.

Напомним, перед днем города в Новозыбкове установили новые биотуалеты взамен старого стационарного клозета, который сейчас закрыт.

Но местная молодежь регулярно громит новые уборные, разрисовывает там стены. Отхожие места убирают дважды в день. Однако по вечерам и ночам вандалы регулярно роняют и пачкают конструкцию.

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