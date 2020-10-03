В Брянске продолжит курсировать автобус №110. Маршрут связывает улицу Крахмалева с садовым обществом «Связист». Раньше этот «дачный» маршрут работал с 1 апреля по 15 октября.

Однако в этом году автобус решили оставить и на зимний период. Уберут лишь два последних рейса, актуальных летом. С 1 октября в день будут совершать 10 рейсов с каждой конечной остановки.

Маршрут обслуживает брянская автоколонна №1403, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.

Расписание:

Улица Крахмалева - 6:55, 7:47, 8:49, 9:51, 10:53, 11:50, 15:00, 16:02, 17:04, 18:06.

Садовое общество «Связист» - 7:20, 8:22, 9:20, 10:26, 11:23, 12:25, 15:35, 16:37, 17:39, 18:41.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».