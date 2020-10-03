В Брянской области в аварии пострадала 12-летняя девочка

В Брянской области 2 октября в начале восьмого часа вечера столкнулись три автомобиля. ДТП случилось на 117 километре дороги «Орел – Брянск – Смоленск».

63-летний водитель машины «СЕАЗ», направляясь в сторону Орла, столкнулся с автомобилем «Хендей Старекс», которым управлял 61-летний водитель.

От удара машину отбросило на автомобиль «Ниссан Примера», за рулем которой был 40-летний водитель. В аварии пострадала 12-летняя пассажирка Ниссана.

У девочки диагностировали компрессионный перелом 5-го и 11-го позвонков. Ее доставили в больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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