В Брянске сделали мобильное приложение для оплаты проезда

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске сделали мобильное приложение «Брянск транспорт». Новшество позволяет платить за поездки в общественном транспорте при помощи QR-кода.

Приложение можно использовать для пополнения баланса транспортной или банковской карт, а также для приобретения абонемента.

Мобильное приложение выпустил оператор электронной системы оплаты проезда в Брянской области, рассказали в сообществе «Брянский автобус» в социальной сети.

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