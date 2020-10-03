В Брянске сделали мобильное приложение для оплаты проезда

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.
В Брянске сделали мобильное приложение «Брянск транспорт». Новшество позволяет платить за поездки в общественном транспорте при помощи QR-кода.
Приложение можно использовать для пополнения баланса транспортной или банковской карт, а также для приобретения абонемента.
Мобильное приложение выпустил оператор электронной системы оплаты проезда в Брянской области, рассказали в сообществе «Брянский автобус» в социальной сети.
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