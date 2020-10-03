В Брянске убрали свалку около детского реабилитационного центра

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

Накануне, 2 октября, жительница Брянска пожаловалась в социальных сетях на мусорный коллапс около детского реабилитационного центра по проезду Федюнинского.

Горожанка поделилась фотографиями свалки. На снимках видно, что бытовые отходы уже не помещаются в контейнерах. Поэтому жители окрестных домов вынуждены оставлять мусорные пакеты около них.

Сегодня стало известно, что региональный оператор по вывозу ТБО ликвидировал засор.

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