В ДТП у памятника воинам-водителям под Брянском пострадали три человека. Появились официальные подробности аварии. Она случилась около половины пятого вечера на трассе Брянск-Орел, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летний водитель ВАЗ-2115 ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он врезался в стоящий автомобиль "Вольво". Водителя и двух пассажиров ВАЗа отвезли с различными травмами в больницу.

Напомним, очевидцы сообщали, что водитель ВАЗа пошел на обгон, но врезался в фуру.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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