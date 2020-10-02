Под Брянском случилась страшная авария у памятника автомобилистам

Фото: "Типичный Брянск".

Под Брянском в пятницу, 2 октября, случилась страшная авария у памятника воинам-автомобилистам. Фотографии и видео с места ДТП появляются в социальных сетях. Судя по ним, разбился автомобиль ВАЗ-2115.

На снимках видно,что на место приехали спасатели. Им пришлось вырезать пострадавших из ВАЗа. На месте работают медики скорой помощи.

Очевидцы пишут, что водитель Жигулей пошел на обгон по обочине и врезался в фуру, которая стояла на ней.

Официальной информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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