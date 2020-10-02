Решение об удаленном режиме работы будет принимать брянский губернатор

Решение о переходе на удаленный режим работы и учебы будет принимать брянский губернатор. Роспотребнадзор дает свои рекомендации, исходя из текущей ситуации по коронавирусу в регионе. Свои предложения санитарные врачи будут озвучивать оперативному штабу.

В Москве частично вернулись к "удаленке". Но это не значит, что тоже самое примут и у нас в регионе, пишут "Брянские новости". Все решения должны принимать взвешено.

Кстати, некоторым крупным компаниям, работающим, в том числе и в Брянске" уже поручили перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Иногда это невозможно, так как остальные предприятия и организации-партнеры работают в очном режиме.

О том, чтобы отправлять на дистанционное обучение школьников, речи пока не идет. Отдельные классы могут закрыть на карантин, если число заболевших превысит определенный процент.

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