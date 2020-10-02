Руководителя отдела закупок брянского предприятия обвиняют в подкупе

Руководителя отдела закупок брянского предприятия обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, с декабря 2017-го по сентября 2020 года он получил от директора фирмы семь миллионов рублей. Деньги переводили на карту супруги руководителя отдела.

За эти деньги предприятие покупало щебень для строительных нужд именно у этой фирмы.

Преступление выявили оперативники из брянской полиции вместе со службой безопасности предприятия.

- Руководителю отдела предъявили обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи ходатайствуют о заключении его под стражу.

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