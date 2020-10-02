Прокуратура: Брянские онкобольные в августе получили бесплатные лекарства с задержкой

Прокуратура провела проверку после сообщений о том, что брянцы, страдающие онкологическими заболеваниями, не получили льготных лекарств. Такая информация появилась в августе этого года. В прокуратуру брянцы обратились в сентябре.

- Все граждане в августе и сентябре были обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета, - говорят в пресс-службе ведомства. - В отдельных случаях выявили временное отсутствие отпускаемых по рецептам лекарственных препаратов для онкобольных в аптеках и нарушение срока для их отсроченного обслуживания.

От директора регионального департамента здравоохранения потребовали выяснить, почему это произошло. И устранить нарушения, чтобы такое не повторилось вновь.

Напомним, в августе отсутствие препаратов связали с эпидемией коронавируса. Многие лекарства - импортного производства. И были проблемы с поставками препаратов.

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