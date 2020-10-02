Брянский лесничий получил год колонии за незаконную рубку деревьев

Брянский лесничий из поселка Навля получил год колонии общего режима за незаконную рубку деревьев. В суде установили, что мужчина воспользовался своим служебным положением. И с июня 2017-го по август 2018 года вырубил больше 350 деревьев. Среди них были сосны, ели, дубы и березы.

Ущерб лесному фонду России оценили в три миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Эти деньги бывший лесничий должен вернуть. Соответствующий иск подало лесничество. Суд его удовлетворил.

По приговору суда, бывший лесничий полтора года не может занимать государственные и муниципальные должности, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой леса.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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