В Брянске отключат воду в домах в Советском районе

В Брянске во вторник, 6 октября, отключат воду в некоторых дома в Советском районе. Водоснабжение отключат на улицах Некрасова, Луговой, Комарова и Ново-Некрасовской. Это связано с плановыми ремонтными работами на водопроводе у дома №137 на улице Некрасова. Они будут идти с 10.00 до 20.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По этой же причине будет понижен напор холодной воды в домах на улицах Дуки, Вали Сафроновой, Семашко, на проспекте Ленина и по переулку Фокина.

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