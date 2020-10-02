Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор сделал прививку от коронавируса. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в регион поступила первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Это 42 дозы. Прививка предназначается для медиков. До этого сообщали, что вакцину получили 11 медработников. Но решил вакцинироваться и глава региона. До конца года в регион поступит еще больше тысячи доз.

Прививка от коронавируса добровольная. Фактически российская вакцина на данный момент проходит третий этап испытаний.

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