В брянской больнице от коронавируса лечатся пятеро детей

В Брянской городской детской больнице №1 в Бежицком районе от коронавируса лечатся пятеро детей. В медучреждении лежат ребята разного возраста, сообщает ГТРК "Брянск". В больнице и до эпидемии было инфекционное отделение с изолированными боксами.

В городскую детскую больницу 1 октября доставили 300 защитных масок для врачей, 40 экранов, 350 респираторов. На средства защиты для медиков потратили 400 тысяч рублей.

По информации брянского отделения ОНФ, в "красной зоне" в больнице трудятся 100 врачей и медсестер.

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