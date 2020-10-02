Двум брянским бухгалтерам грозит до 10 лет за мошенничество

В Брянске будут судить двух бухгалтеров, 47 и 38 лет. Женщины работали у индивидуального предпринимателя в Советском районе. Одна из них была главным бухгалтером, другая - бухгалтером.

По версии следствия, с сентября 2016-го по июля 2017 года женщины с помощью программы удаленного управления расчетным счетом перечислили себе 730 тысяч рублей. Якобы в счет зарплаты и премий. С июля 2017-го по апрель 2018 года главный бухгалтер действовала уже в одиночку. Таким же способом она перечислила со счета работодателя еще 419 тысяч рублей.

С января по июль 2017 года женщины похитили почти три миллиона рублей. Эти деньги собирали в кассах магазинов, принадлежащих предпринимателю. А бухгалтеры должны были зачислить их на его банковский счет.

С июля 2017-го по апрель 2018 года главный бухгалтер уже одна таким же способом присвоила себе 2,2 миллиона рублей наличных денег работодателя.

- Женщин обвиняют по статьям "Мошенничество", "Присвоение" и "Неправомерный оборот средств платежа", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За эти преступления им грозит до 10 лет колонии.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

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