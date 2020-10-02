Троих жителей Новозыбкова осудили за похищение человека и вымогательство

Троих жителей Новозыбкова, которым от 23 до 28 лет, осудили за похищения человека и вымогательство одного миллиона рублей. Приговор вынесли в Климовском районном суде.

В суде установили, что в мае 2019 года злоумышленники похитили мужчину в Брянске. После этого они возили его между Новозыбковым, Злынкой, Клинцами и Климовом. А от родных требовали почти один миллион рублей выкупа.

Двоим осужденным назначили наказание в 6,5 и 6 лет колонии строгого режима. Третий сообщник получил три года колонии общего режима.

- Преступление расследовали сотрудники УФСБ России по Брянской области, - говорят в пресс-службе региональной прокуратуры. - Приговор пока не вступил в законную силу.

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