В Севском районе в ДТП погиб велосипедист

В Севском районе в ДТП погиб 66-летний велосипедист. Автоавария случилась в начале восьмого вечера в четверг, 1 октября, на 3-м километре дороги Украина-Грудская, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

70-летний водитель автомобиля ГАЗ-31029 ехал в сторону села Грудская сбил пенсионера на велосипеде. Он двигался попутно машине по краю проезжей части. Велосипедист был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

После удара ГАЗ съехал в кювет слева.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».