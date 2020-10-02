В Севском районе в ДТП погиб велосипедист

В Севском районе в ДТП погиб 66-летний велосипедист. Автоавария случилась в начале восьмого вечера в четверг, 1 октября, на 3-м километре дороги Украина-Грудская, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
70-летний водитель автомобиля ГАЗ-31029 ехал в сторону села Грудская сбил пенсионера на велосипеде. Он двигался попутно машине по краю проезжей части. Велосипедист был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.
После удара ГАЗ съехал в кювет слева.
Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
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