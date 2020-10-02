В Брянске на железнодорожном вокзале заработал фонтан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске у железнодорожного вокзала заработал новый фонтан с фигурой земного шара в центре. По вечерам включают подсветку сооружения. Пока фонтан включают в тестовом режиме, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, завершился ремонт привокзальной площади в Володарском районе. Он проходил по программе "Формирование комфортной городской среды". В сквере привели в порядок памятник Ленину и постамент, установили новые лавочки. Проезд между фонтаном и сквером убрали.

В сквере установили знак с указателями городов-партнеров. На табличках указаны расстояния от Брянска до них.

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