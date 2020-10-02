В Брянске ушел из жизни бывший руководитель комитета госрегулирования тарифов

Ушел из жизни бывший председатель комитета государственного регулирования тарифов Брянской области Николай Жигалкин. О его смерти сообщили на официальном сайте ведомства.

Николай Павлович руководил комитетом с 2006-й по 2011 годы. После был членом общественного совета при управлении регулирования тарифов. В последнее время занимал должность заместителя председателя.

- Коллектив управления государственного регулирования тарифов Брянской области выражает глубокое соболезнование родным и близким, - говорится на сайте.

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