В Красной Горе на пожаре погибла двухлетняя девочка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском поселке Красная Гора на пожаре погибла двухлетняя девочка. Трагедия случилась вечером в четверг, 1 октября. Сообщение о возгорании на улице Луговой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.25.

На место выехали две пожарные машины. Спасатели прибыли через 11 минут. В это время горел сам дом размером 10 на 8 метров и его крыша. Огонь удалось потушить.

Но малышку, к несчастью, не спасли.

- Что стало причиной пожара, выяснят эксперты, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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