В Карачеве мать убила новорожденного ребенка

В брянском городе Карачев мать убила своего новорожденного ребенка. 17 января женщина родила дома и решила избавиться от крохи. В суде установили, что она плотно завернула ребенка в одеяло и положила в пакет. Новорожденный погиб от удушения.

41-летнюю женщину признали виновной в убийтсве новорожденного ребенка. Суд назначил ей наказание - один год и два месяца колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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