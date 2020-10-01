Жительницу Навли будут судить за убийство гражданского мужа

В Навле будут судить 41-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве гражданского мужа. Завершилось расследование уголовного дела.

По версии следствия, поздно вечером 22 июля обвиняемая была в бане с супругом. Женщина была пьяна. После ссоры она ударила мужа кухонным ножом дважды: сначала в бедро, потом - в область сердца. Раны оказались смертельными.

Материалы уголовного дела в ближайшее время передадут в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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