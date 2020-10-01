Житель Клинцов получил два года колонии за продажу наркотиков

Житель брянского города Клинцы получил два года колонии за распространение синтетических наркотиков. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подозреваемого задержали в мае этого года. Брянца поймали с поличным при попытке продать наркотики. При себе у него было 15 граммов запрещенного вещества. Следователи установили, что задержанный причастен к организации канала поставки в регион синтетических наркотиков. Он действовал в межрегиональной преступной группе.

Правоохранители установили, что наркотики распространяли с помощью закладок.

Приговор брянцу вынесли в Клинцовском городском суде, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Он пока не вступил в законную силу.

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