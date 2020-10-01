В Брянске остались неработающими пять котельных

В Брянске остались не запущены пять котельных. Остальные 324 подают тепло в дома горожан. На 1 октября тепло поступает в 2442 многоквартирных дома из 2493.

У остальных есть еще один день, чтобы пустить тепло в оставшиеся дома. По нормативам старт отопительного сезона проходит в течение пяти дней.

Еще две недели могут проходить пуско-наладочные работы. Поэтому случаются перебои с поставкой тепла.

- Начало отопительного сезона проходит штатно, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работа котельных находится на контроле, заявки жителей оперативно обрабатываются.

Напомним, отопительный сезон в этом году стартовал 28 сентября.

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