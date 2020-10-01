Брянский Роспотребнадзор рассказал о возможных ужесточениях из-за коронавируса

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова рассказала, что в случае ухудшения ситуации по коронавирусу ведомство будет поступать жестче. Сейчас в регионе не согласуют развлекательные мероприятия, в том числе и спортивные на свежем воздухе. Разрешать не будут все, что связано с досугом людей.

- Очаги заражений отрабатываем сразу, - передают слова Трапезниковой "Брянские новости". - Введение дополнительных ограничений будет соответствовать складывающемуся положению. Мы находимся на третьем этапе снятия ограничений, при котором массовые акции запрещены. Мы разрешали их в ручном режиме в некоторых случая.

Глава регионального управления Роспотребнадзора высказала настороженность по поводу увеличения числа заболевших. Но ситуацию назвала контролируемой.

Больницы в Брянске готовы принимать пациентов по мере необходимости. Дополнительные ограничения будут вводить, если это потребуется.

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