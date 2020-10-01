Брянскому губернатору представили нового руководителя регионального УФСИН Сергея Герасимова

Губернатор поздравил Сергея Герасимова с вступлением в должность и пожелал ему успехов в службе на благо Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с недавно назначенным на должность начальником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергеем Герасимовым. Встреча прошла 1 октября в правительстве Брянской области.

Губернатор поздравил Сергея Герасимова с вступлением в должность и пожелал ему успехов в службе на благо Брянщины, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в сентябре в УФСИН России по Брянской области произошли кадровые изменения. Новым начальником ведомства назначили полковника внутренней службы Сергея Герасимова.

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