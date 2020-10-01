Картошку муж привез, увез… мусоровоз!

Жительница Дубровки с картошкой от АО «Чистая планета». Фото: АО «Чистая планета».

Курьезный случай произошел на днях в Дубровке. В мусоровозе уехали мешки с картошкой, которые жительница приобрела на зиму, но оставила рядом с мусорными пакетами на месте для складирования отходов.

На сайт регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» поступило сообщение от жительницы Дубровки. Она просила вернуть ей картошку, которую вместе с другими отходами увез мусоровоз. По словам женщины, они с мужем купили три мешка картошки и оставили их у дома, на улице, рядом с местом, определенным под бестарный сбор отходов. Отлучились ненадолго. А в это время приехал мусоровоз и погрузил в машину с прессом не только отходы, но и мешки с картошкой.

Водители компании-перевозчика, которые занимаются сбором и вывозом отходов в поселке, подтвердили, что действительно забрали три мешка:

- В поселке определен бестарный сбор отходов. Люди приносят пакеты с мусором и складируют их в определенном месте. Согласно инструкции, мы обязаны забирать всё, что там лежит. И, конечно, мы не раскрываем мешки, пакеты и не рассматриваем содержимое. Некоторые жители выбрасывают в мешках и старую картошку, и гнилые яблоки…Хотя в сельской местности обычно растительные отходы используют для компоста. Но бывают и исключения. Поэтому, когда мы забирали отходы с места накопления, забрали и эти мешки.

Вернуть мешки с картошкой, которые забрал мусоровоз, конечно, нельзя- так как машина во время загрузки прессует все отходы. Но региональный оператор по обращению с ТКО не мог оставить жительницу Дубровки без запасов на зиму. И сегодня представители компании купили и привезли ей четыре сетки с картошкой. Но прежде чем уехать, проконтролировали, чтобы ее муж занес мешки в дом. На сайт компании АО «Чистая планета» от имени жительницы Дубровки пришло благодарственное письмо.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» напоминает жителям, что складировать отходы нужно только в строго определенных местах и следить за тем, чтобы в контейнерах или на месте сбора вместе с мусорными пакетами не оказывались нужные вам вещи.