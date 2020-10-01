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В Брянске в старом аэропорту строят два детских сада

В городе также возводят две ясельных пристройки
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Подрядная организация уже залили фундамент, сейчас возводят первый этаж здания.

Подрядная организация уже залили фундамент, сейчас возводят первый этаж здания.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске построят два детских сада на территории старого аэропорта на 270 мест каждый. Детский сад «Гармония» появится около новой школы №71 и станет ее дошкольным учреждением. Сейчас здесь ведут чистовые отделочные работы и благоустраивают территорию.

Подрядчики комплектуют учреждение технологическим оборудованием. В детском саду будет свой бассейн, комната психологической разгрузки, врачебные кабинеты, спортивный и актовый залы. В дошкольное учреждение набрали детей почти во все 12 групп.

Аналогичный детский сад начали строить на улице Строкина в начале июля. Подрядная организация уже залили фундамент, сейчас возводят первый этаж здания. По контракту срок сдачи детского сада до сентября 2021 года.

В Брянске в этом году кроме двух детских садов делают две ясельные пристройки к существующим дошкольным учреждениям в поселке Большое Полпино и в Бежицком районе. Их сдадут до конца текущего года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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