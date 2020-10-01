В Брянске составили 20 протоколов на нарушителей масочного режима

В Брянске прошли межведомственные рейды по соблюдению масочного режима в магазинах, кафе и столовых. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области усилили контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 29 и 30 сентября в Брянске прошли межведомственные рейды по соблюдению масочного режима в магазинах, кафе и столовых.

За два дня проверили 240 учреждений торговли и общепита. Контролировали наличие антисептических средств, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В ходе проверки за отсутствие масок составили 20 административных протокола на продавцов, товароведов и нескольких покупателей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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