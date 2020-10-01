В Брянске на привокзальной площади установили знак с указателями до городов-партнеров

Арт-объект установили в рамках завершающегося капитального ремонта территории. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на привокзальной площади появился знак с указателями расстояния до городов-партнеров. Арт-объект установили в рамках завершающегося капитального ремонта территории.

Одновременно с этим на объекте продолжают тестировать новый фонтан с подсвеченной фигурой земного шара, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».