В Брянске начали сносить шиномонтаж на Городищенской горке. Здание мешало расширить дорогу.

Напомним, с владельцем шиномонтажа долго не удавалось договориться. По решению Арбитражного суда Брянской области, за снос здания ему выплатили 17 миллионов рублей.

Напомним, дорогу на Городищенской горке начали расширять в 2018 году. Из двух полос улица превратилась в шестиполосную магистраль со стороны Бежицкого района. Но многие полосы для движения не используются, так как со стороны Советского района дорога по-прежнему узкая.

Судя по всему, дорогу доделают уже в следующем году.

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