Новое оборудование на БМЗ снизит негативное воздействие на окружающую среду

Фото: АО «УК «БМЗ».

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») заработала высокоавтоматизированная гальванолиния обработки деталей для тепловозов. С её помощью проводятся очистка, обезжиривание, травление и фосфатирование деталей, а также нанесение дополнительного защитного пассивирующего слоя.

Такая обработка увеличивает срок поддержания комплектующих в необходимом для подачи на линию сборки состоянии с 72 часов до нескольких недель.

Новое оборудование позволит снизить трудовые затраты. Оно автоматически забирает подвес с деталями и опускает их в одну из девяти ванн для обработки на заданное программой время. На прежней линии фосфатирования оператору необходимо было лично загружать при помощи крана кассеты с деталями в каждую ванну и контролировать время нахождения изделий в растворах.

– Мы максимально уходим от так называемого «человеческого фактора» в очень ответственном и небезопасном химическом гальванопроизводстве, – рассказала начальник бюро защитных покрытий и неметаллов УГТ Оксана Авузяк. – Благодаря этому удастся строго соблюдать требования по режимам обработки и минимизировать время нахождения сотрудников возле едких химических растворов.

У новой линии фосфатирования есть ещё одно важное преимущество – наличие бортовых отсосов и крышек на ваннах с агрессивными составами практически исключает испарение горячих растворов в цех. Кроме того, обеспечена мощная система вентиляции.

В дальнейшем к линии будет подключена станция нейтрализации сточных вод. Она позволит обезвреживать все отработанные растворы до параметров очищенной технической воды, пригодной для слива в городской коллектор.

Таким образом, гальваническое производство на БМЗ становится максимально безопасным для работников и окружающей среды.