В Брянской области вновь вводят коронавирусные ограничения

В Брянской области возобновился рост заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за две недели в регионе составил 0,5. По России этот же показатель равен 0,6, рассказали в оперативном штабе.

На Брянщине вновь усиливают коронавирусные ограничения. Во всех общественных местах необходимо появляться в медицинских масках. Средства индивидуальной защиты надо носить в общественном транспорте, магазинах, больницах и других местах массового скопления людей.

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