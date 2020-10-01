Измененный маршрут №4 будет курсировать между Юрфаком БГУ и бульваром Щорса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске троллейбус №4 пустят до бульвара Щорса. Об этом рассказали активисты фонда «Городские проекты», ссылаясь на начальника городского отдела по транспорту Игоря Чубчикова.

Измененный маршрут №4 будет курсировать между Юрфаком БГУ и бульваром Щорса, повторяя движение маршрутного такси №42.

Игорь Чубчиков также сообщил активистам, что в следующем году планируют приобрести 70 новых троллейбусов. Кондукторов в них заменят валидаторы. А «зайцев» будут ловить контролеры.

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