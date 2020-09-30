В Брянске начали работу 95 процентов котельных

В Брянской области 28 сентября начали отопительный сезон. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске запустили 95 процентов котельных. К 16.00 30 сентября в городе работают 314 из 329 поставщиков тепла всех форм собственности.

Потеплело в 2133 из 2493 многоквартирных домов. Повысилась температура воздуха в 122 из 137 учреждений здравоохранения, в 164 из 178 образовательных организациях.

Подключение отопления проходит без аварий и в штатном режиме, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянской области 28 сентября начали отопительный сезон. В течение пяти дней систему должны запустить на всех объектах. В первую очередь тепло дают в учреждения социальной направленности.

За две недели с момента запуска пройдут пуско-наладочные работы отопительных систем внутри домов.

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