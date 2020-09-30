В Брянске начали строить новую школу на улице Романа Брянского

Подрядчики уже начали готовить площадку под строительство и подъезды к ней. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в четвертом микрорайоне на улице Романа Брянского начали строить новую школу. Учреждение образования появится рядом с детским садом «Левушка», который открыли в феврале 2020 года.

Муниципальный контракт стоимостью 705,6 миллионов рублей заключили 23 сентября. Подрядчики уже начали готовить площадку под строительство и подъезды к ней.

Новое учебное заведение построят по такому же проекту, что и недавно открытую в Брянске школу № 71. Она сможет принять 1225 детей. В школе сделают бассейн, учебные лаборатории, просторные кабинеты. Для учащихся построят многофункциональный стадион и актовый зал.

По проекту школу должны сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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