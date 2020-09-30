В Брянске отловили 720 бродячих собак

В Брянске с начала года отловили 720 бродячих собак. Всех животных стерилизовали и чипировали. А затем выпустили обратно.
По закону убивать животных нельзя. Это разрешено только в том случае, если собаку признают агрессивной. Ни одну пойманную собаку такое не признали. Поэтому они вернулись в привычную среду обитания - на улицу.
На отлов животных из бюджета выделили 3,1 миллиона рублей. Но эти деньги заканчиваются.
- Эта работа не должна останавливаться, сказал мэр города Александр Макаров. - Необходимо в кратчайшие сроки совместно с управлением ветеринарии и коллегами из правительства решить вопрос о продлении контракта.
Кстати, в Брянске нашли место для временного приюта для бездомных животных. Он будет находиться на улице Почтовой.
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