В Брянске общественники потребовали отремонтировать теплотрассы в детских садах

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске накануне начала отопительного сезона общественники проверили состояние систем теплоснабжения детских садов. Осмотрели в первую очередь теплотрассы трех детских садов - №114 «Чебурашка» на улице Кольцова, №141 «Жемчужинка» на улице Пушкина и №20 «Катюша» на улице Вяземского.

При такой же проверке два года назад выяснилось, что состояние труб теплоснабжения в этих дошкольных учреждениях неудовлетворительное.

Недавняя проверка показала, что ситуация улучшилась только в «Катюше». Здесь полностью заменили трубы теплотрассы. В «Чебурашке» и «Жемчужинке» ситуация печальная. Изоляция труб изрядно повреждена, а в отдельных местах она полностью отсутствует. Это грозит тем, что тепло не будет поступать в детские сады. И одновременно повлечет рост расходов на электроэнергию.

Приблизительно через три месяца осмотр теплотрасс детских садов «Чебурашка» и «Жемчужинка» повторят, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

Напомним, отопительный сезон в Брянске стартовал 28 сентября. В первую очередь тепло поступило в школы и детские сады.

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