В Карачевском районе выявили сразу 12 человек с коронавирусом

В Карачевском районе 30 сентября выявили сразу 12 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в районе на среду - 354 пациента.

Карачевский район по количеству заболевших за сутки оказался на втором месте после Брянска. В областном центре инфекцию подтвердили у 25 человек.

Всего в регионе коронавирус выявили в 48 случаях. 49 пациентов 30 сентября выздоровели.

Общее число заболевших в Брянской области 9421 человек. Из них 7624 выздоровели, 38 умерли.

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