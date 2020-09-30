В Брянске задержали гражданина с фальшивкой

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске в отделении сбербанка на улице Красноармейской задержали гражданина, который пытался обменять 100 долларов. Работники банка усомнились в подлинности купюры и нажали «тревожную» кнопку.

На вызов приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали подозрительного клиента и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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