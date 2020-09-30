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Происшествия

В Брянске столкнулись иномарка и троллейбус

ДТП произошло на улице Калинина недалеко от Набережной
Надежда СОКОЛОВА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В среду утром, 30 сентября, в Брянске на улице Калинина произошло ДТП. Недалеко от Набережной столкнулись иномарка и троллейбус.

Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Судя по снимкам, и машина, и троллейбус, получили серьезные повреждения. Вероятно, иномарка врезалась в троллейбус.

Причины ДТП пока не сообщаются. Как пишут в комментариях, пробки на месте аварии не было. О пострадавших не сообщают.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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