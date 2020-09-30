Завершилась полетная программа из Брянска в Симферополь

Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".

В среду, 30 сентября, завершилась полетная программа из брянского аэропорта в Симферополь. Последний рейс выполнила авиакомпания ИрАэро. Последний в этом сезоне самолет авиакомпании Руслайн вылетел из аэропорта в Брянске накануне, 29 сентября.

Этим летом в Крым впервые в истории брянского аэропорта летали сразу две авиакомпании, пишут в неофициальной группе нашей воздушной гавани в соцсетях. Всего выполняли по пять рейсов в неделю.

Кто будет летать в Крым из Брянска в следующем году, станет известно не раньше февраля.

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