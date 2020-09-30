В Брянской области коронавирусом заболели еще 48 человек

В Брянской области 30 сентября подтвердили 48 новых случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз сняли у 49 пациентов, сообщают в оперативном штабе. За последние 24 часа в регионе выполнили 1402 теста на инфекцию.

Общее число заболевших в Брянской области составляет 9421 человек, выздоровевших - 7624 пациента. За все время эпидемии от коронавируса скончались 38 брянцев.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 25 новых диагнозов. Общее число заболевших равно 3999.

В регионе начинают вводить некоторые ограничения из-за коронавируса. Например, запретили проводить массовые мероприятия численностью больше 100 человек.

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