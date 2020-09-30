В Унече 15-летний водитель мопеда без прав попал в ДТП

В брянском городе Унеча 15-летний водитель мопеда попал в ДТП. Авария случилась около десяти часов вечера во вторник, 29 сентября, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Подросток на мопеде ехал со стороны улицы Ленина. Он не пропустил "Мицубиси Лансер" и столкнулся с ним. У водителя мопеда диагностировали переломы ноги. Его госпитализировали.

22-летний водитель легковушки не пострадал.

Полицейские выяснили, что у подростка не было водительских прав.

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