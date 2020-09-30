В Брянской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса

В Брянской области вновь начали вводить ограничения из-за коронавируса. Региональный Роспотребнадзора теперь не будет согласовывать массовые мероприятия на улице численностью больше 100 человек. Нельзя проводить внешкольные занятия для детей. Ученики могут собираться только в своем классе. При этом учреждения дополнительного образования продолжать работать. Об этом сказала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова на очередном совещании оперативного штаба.

В Брянской области усилят контроль за соблюдением маточного режима. Маску не нужно носить на улице, но она необходима в магазинах, общественном транспорте или других местах массового скопления людей.

В Брянской области двухнедельный коэффициент распространения коронавируса ниже общероссийского - 0,5 против 0,6. За последнюю неделю показатель тестирования - 107,4 на 100 тысяч населения.

В Брянской области работают три полноценных коронавирусных госпиталя: в горбольнице №4 в Брянске, в Глинищеве и в Клинцах. Места для больных коронавирусом есть в инфекционной больнице в Брянске и в детской областной.

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