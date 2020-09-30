На федеральный трассах Брянской области заработал единый номер помощи

На федеральных трассах в Брянской области заработал единый номер помощи. По нему можно узнать о состоянии проезда или сообщить о проблеме. Тот же номер действует на трассах в Калужской, Смоленской и Орловской областей.

- Дежурные ситуационного центра ежедневно в круглосуточном режиме отслеживают обстановку на федеральных дорогах, подведомственных учреждению, - говорят в пресс-службе Управления дорог Москва-Бобруйск.

Помощь брянские автомобилисты могут получить на трассах М-3 "Украина", Орел-Смоленск и Брянск-Новозыбков.

Единый номер помощи - 8820.

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